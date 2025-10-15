قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
كامل الوزير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس هيئة الدواء: لدينا 180 مصنعا في مصر و1600 مخزن وموزع

هاني حسين

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن  الهيئة تابعة لرئيس الوزراء ومنوط بها كل شيء خاص بالدواء بداية من استيراده كمنتج كامل الصنع أو منتج خام وحتى تداوله في الأسواق .


وقال الغمراوي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “ دي إم سي” : "الهيئة مسئولة عن المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والأدوية البيطرية ".

وتابع : "هيئة الدواء حلت محل 3 هيئات منفصلة وهي هيئة الرقابة على الادوية وهيئة المستحضرات الحيوية والإدارة المركزية للصيدلة ".

وأكمل علي الغمراوي: " عدد موظفي الهيئة يصل لـ 4 آلاف موظف ولدينا احتياج إلى مزيد من الرقابة على السوق ".

ولفت الغمراوي: "لدينا 180 مصنع دواء في مصر وأكثر من 150 مصنع مستلزمات طبية و150 مصنعا لمستلزمات التجميل ولدينا 1600 مخزن وموزع للأدوية".

