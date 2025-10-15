رئيس هيئة الدواء: لدينا 180 مصنعا في مصر و1600 مخزن وموزع

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تابعة لرئيس الوزراء ومنوط بها كل شيء خاص بالدواء بداية من استيراده كمنتج كامل الصنع أو منتج خام وحتى تداوله في الأسواق .



وقال الغمراوي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “ دي إم سي” : "الهيئة مسئولة عن المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والأدوية البيطرية ".

وتابع : "هيئة الدواء حلت محل 3 هيئات منفصلة وهي هيئة الرقابة على الادوية وهيئة المستحضرات الحيوية والإدارة المركزية للصيدلة ".

وأكمل علي الغمراوي: " عدد موظفي الهيئة يصل لـ 4 آلاف موظف ولدينا احتياج إلى مزيد من الرقابة على السوق ".

ولفت الغمراوي: "لدينا 180 مصنع دواء في مصر وأكثر من 150 مصنع مستلزمات طبية و150 مصنعا لمستلزمات التجميل ولدينا 1600 مخزن وموزع للأدوية".