هاني برزي: أرض الزمالك ليست طوق النجاة.. لكن العائد هو الأهم

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات هاني برزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال هاني برزي: "الأرض ليست طوق النجاة لنادي الزمالك، بل العائد الذي سيأتي منها هو طوق النجاة".

وأضاف: "النادي الأوحد الذي يملك الموارد يملك 4 فروع نتيجة استقرار إداري في آخر 20 عام، هذا النادي مر بأزمات متعددة، لكن الاستقرار الإداري أدى إلى استقرار مالي".

وتابع : "الزمالك لم يكن لديه استقرار إداري وبالتالي لا تطالب مجلس إدارة بعد عام ونصف أو عامين أن يحل أزمات الـ20 عامًا الأخيرة هذا المجلس ليس معه العصا السحرية".

وختم : "موقفنا ثابت بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر، ولن نقبل بأرض بديلة بكل تأكيد، والكل يتهم مجلس الإدارة بأنه لا يفعل أي شيء، لكننا لسنا المجلس الذي يرفع صوته (على الفاضي)".