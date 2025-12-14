كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تواجد اللاعب عمر مرموش على دكة بدلاء فريق مانشستر سيتي خلال مباراته أمام كريستال بالاس بالدوري الانجليزي.

وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عمر مرموش يتواجد على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس".

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على حساب كريستال بالاس فى تمام الساعة الرابعة عصراً على ملعب إستاد سيلهريست، في الجولة الـ 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - يوشكو جفارديول - روبن دياز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - تيجاني ريندرز - برناردو سيلفا - أورايلي

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - ريان شرقي.

مقاعد البدلاء:

جيمس ترافورد، ناثان آكي، عمر مرموش، ريان آيت نوري، سافينيو، عبد القادر خوسانوف، أوسكار بوب، موكاسا، ريكو لويس.