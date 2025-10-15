هيئة الدواء: 91% من استهلاكنا ينتج محليا.. وكل عبوة لها رقم قومي

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر حصلت على اعتماد منظمة الصحة العالمية من مستوى النضج الثالث وذلك يؤكد تطور المنظومة الدوائية في مصر .

وقال الغمراوي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “ دي إم سي”: " مصر الدولة الوحيدة أفريقيًا التي حصلت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في اللقاحات والأدوية".

وتابع الغمراوي: “اعتماد الهيئة من مستوى ”النضج الثالث" يدعم التصدير ويزيد من معدلات الاستثمار في مجال اللقاحات والأدوية ".

وأكمل: "91% من استهلاكنا الدوائي ينتج محليا وكل علبة دواء يتم إنتاجها في مصر يكون لها رقم قومي خاص بها ".

ولفت علي الغمراوي: "الادوية المستوردة تمثل 9% من حيث عدد العبوات ومن حيث القيمة تمثل نحو 30 5 ".