إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقنا

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بطريق نجع حمادى فرشوط شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل بطريق الزراعى بين نجع حمادى وفرشوط، نتج عنه إصابات.

تبين إصابة شخصين من مستقلى السيارة، عقب انزلاقها داخل الترعة، وتمكن الأهالى من انقاذهما وإخراجهم من السيارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

