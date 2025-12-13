أحمد عبد الباسط:مشاركة مميزة لـ محمد صلاح

علق الإعلامي أحمد عبد الباسط علي أداء اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول أمام برايتون.

محمد صلاح

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مشاركة مميزة لـ محمد صلاح مع ليفربول قدام برايتون قبل أمم أفريقيا ".

آرني سلوت عن محمد صلاح

وكان قد أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء الدولي المصري محمد صلاح، بعد مباراة برايتون، اليوم في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الصلح بين المدير الفني لليفربول والنجم المصري محمد صلاح.

وساهم محمد صلاح في الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي، في المباراة التي انتهت بثنائية مقابل لا شئ لصالح الريدز على برايتون، ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت بعد المباراة عن صلاح: “كان يشكل تهديدًا مستمرًا. أعتقد أن لمسته الأولى كانت بمثابة تمريرة حاسمة لماك أليستر، وكان دائمًا مشاركًا في التهديد الذي خلقناه”.

وأضاف: “كان من المُبهج رؤيته، لكنه ليس أمرًا مفاجئًا لأنه فعل ذلك مرات عديدة بقميص ليفربول".

جماهير ليفربول تغني لمحمد صلاح

وتغنت جماهير ليفربول بمحمد صلاح بعد ظهوره بمستوى لافت في مباراة برايتون، مما دعاهم للغناء له بأغنيته الشهيرة "Mo salah MO salah MO salah, Running down the wing".

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 26 محتلًا المركز السادس، فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة 23 في المركز التاسع.