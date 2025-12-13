بالمر: لست في أفضل حالاتي بعد.. وما زلت أتعافى من الإصابة

اعترف نجم تشيلسي، كول بالمر، بأنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته البدنية، وذلك عقب تسجيله هدفًا في فوز فريقه على إيفرتون بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بالمر ـ في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ـ "لا أستطيع القول إنني في أفضل حالاتي حتى الآن. ما زلت أتعامل مع إصابة، وآمل أن تتحسن الأمور تدريجيًا، لكن ما زال هناك طريق يجب قطعه".

وأضاف: "حالتي تتحسن بالفعل، والعمل الذي أقوم به مع أخصائيي العلاج الطبيعي في النادي يساعد كثيرًا. الأمر فقط يتعلق بعدم الاستعجال والعودة بشكل مبكر".

وأوضح اللاعب أن عملية التعافي تتم خطوة بخطوة، قائلًا: "الأمر يسير يومًا بيوم. نأمل أن يتحسن الوضع أكثر".

وعلّق بالمر على حضور المدرب توماس توخيل للمباراة، مؤكدًا أن تركيزه الحالي ينصب فقط على استعادة لياقته الكاملة، حيث قال: "لم أفكر كثيرًا في الأمور القادمة. لقد غبت بسبب الإصابة لمدة ثلاثة أشهر، وكل ما أريده الآن هو العودة إلى كامل جاهزيتي. أعرف جيدًا ما يمكنني تقديمه عندما أكون في قمة لياقتي، وآمل أن أصل إلى ذلك قريبًا".