تشريح ودفن.. قرارات النيابة بشأن فتاة البدرشين ضحية الاكتئاب

صرحت نيابة جنوب الجيزة الكلية بدفن جثة فتاة أنهت حياتها شنقا داخل منزلها بمدينة البدرشين لمرورها بحالة نفسية سيئة وحالة اكتئاب.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لتحديد سبي وتوقيت الوفاة.

