مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان

لقى 4 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شرق العوينات جنوب أسوان ، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق شرق العوينات، وتحديدًا بالكيلو 80 بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان ، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثامين إلي المشرحة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية .

حادث

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث ، وذلك للمعاينة ورفع آثار الحادث، لتيسير الحركة المرورية للطريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة .