قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
كامل الوزير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفتتح منفذا لبيع إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة

منفذ الكتاب
منفذ الكتاب
محمد عبد الفتاح

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتور خالد أبو النيل القائم بأعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، منفذ بيع إصدارات الهيئة داخل مكتبة مصر العامة.

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، فضلاً عن الدكتور أحمد أمان المنسق العام للصندوق ، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، وقيادات وزارة الثقافة ومحافظة أسوان وعدد من المثقفين وأبناء المحافظة. 

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان الهادفة إلى نشر المعرفة وتوسيع قاعدة القراءة داخل عاصمة الثقافة الأفريقية. 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن افتتاح هذا المنفذ يأتى ضمن خطة المحافظة والهيئة لمد جسور التواصل الثقافى بين مؤسسات النشر الحكومية والجمهور ، وإتاحة الإصدارات بأسعار مناسبة تضمن وصول الكتاب إلى أكبر عدد من القراء فى ظل التعاون مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، مشيداً بالتنوع المتميز الذى يتضمنه المنفذ لمجموعة إصدارات الهيئة الحديثة فى مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الإجتماعية ، إلى جانب سلاسل الكتب والإصدارات المتنوعة التى تحظى بإقبال كبير من القراء. 

منفذ الكتاب 

فيما أشار الدكتور خالد أبو الليل إلى أن افتتاح المنفذ الجديد فى أسوان يمثل خطوة مهمة فى دعم الحراك الثقافى بصعيد مصر، وخاصة أنه سيتم بيع الإصدارات المختلفة بأسعار مخفضة ، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تعميم هذه المنافذ فى مختلف المحافظات لتمكين المواطنين من الحصول على الكتب بسهولة ويسر بما يسهم فى تحقيق العدالة الثقافية التى تعد أحد محاور إستراتيجية وزارة الثقافة ، وتأتى تأكيداً على دورها الريادى فى نشر الوعى الثقافى ودعم صناعة الكتاب بمصر. 

وفى نفس السياق أوضح السفير رضا الطايفى أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان وصندوق مكتبات مصر العامة ، والهيئة المصرية العامة للكتاب، تم افتتاح منفذ لإصدارات الهيئة بمكتبة أسوان ليكون إضافة حقيقية لأنشطة المكتبة، وليساهم فى تشجيع الأطفال والشباب على القراءة والإطلاع على الوجه الأكمل .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل يحث العاملين المصريين بالخارج على الإتقان في العمل كونهم "سفراء لبلاهم"

وزير الاتصالات

وزيرا الاتصالات والسياحة يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين شركتي ليجاسى للتنمية والإدارة وفودافون مصر

رياضة

عمر هشام: انضمام البطولة المصرية المفتوحة للسلسلة العربية للجولف يرسخ مكانة مصر في المشهد الرياضي الإقليمي

بالصور

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

البيتزا
البيتزا
البيتزا

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية

تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

نيسان صني
نيسان صني
نيسان صني

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد