محافظ أسوان يفتتح منفذا لبيع إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتور خالد أبو النيل القائم بأعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، منفذ بيع إصدارات الهيئة داخل مكتبة مصر العامة.

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، فضلاً عن الدكتور أحمد أمان المنسق العام للصندوق ، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، وقيادات وزارة الثقافة ومحافظة أسوان وعدد من المثقفين وأبناء المحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان الهادفة إلى نشر المعرفة وتوسيع قاعدة القراءة داخل عاصمة الثقافة الأفريقية.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن افتتاح هذا المنفذ يأتى ضمن خطة المحافظة والهيئة لمد جسور التواصل الثقافى بين مؤسسات النشر الحكومية والجمهور ، وإتاحة الإصدارات بأسعار مناسبة تضمن وصول الكتاب إلى أكبر عدد من القراء فى ظل التعاون مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، مشيداً بالتنوع المتميز الذى يتضمنه المنفذ لمجموعة إصدارات الهيئة الحديثة فى مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الإجتماعية ، إلى جانب سلاسل الكتب والإصدارات المتنوعة التى تحظى بإقبال كبير من القراء.

منفذ الكتاب

فيما أشار الدكتور خالد أبو الليل إلى أن افتتاح المنفذ الجديد فى أسوان يمثل خطوة مهمة فى دعم الحراك الثقافى بصعيد مصر، وخاصة أنه سيتم بيع الإصدارات المختلفة بأسعار مخفضة ، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تعميم هذه المنافذ فى مختلف المحافظات لتمكين المواطنين من الحصول على الكتب بسهولة ويسر بما يسهم فى تحقيق العدالة الثقافية التى تعد أحد محاور إستراتيجية وزارة الثقافة ، وتأتى تأكيداً على دورها الريادى فى نشر الوعى الثقافى ودعم صناعة الكتاب بمصر.

وفى نفس السياق أوضح السفير رضا الطايفى أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان وصندوق مكتبات مصر العامة ، والهيئة المصرية العامة للكتاب، تم افتتاح منفذ لإصدارات الهيئة بمكتبة أسوان ليكون إضافة حقيقية لأنشطة المكتبة، وليساهم فى تشجيع الأطفال والشباب على القراءة والإطلاع على الوجه الأكمل .