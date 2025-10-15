محافظ أسوان: توقيع غرامات فورية تصل إلى 50 ألف جنيه لغير الملتزمين بخطوط التنظيم

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية بالمراكز والمدن ، حيث تفقد شارع بورسعيد وعدداً من الشوارع الجانبية بمدينة كوم أمبو ضمن متابعته لسير العمل ومستوى النظافة العامة والإلتزام بالاشتراطات التنظيمية والتخطيطية.

وخلال جولته برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وطه حسين رئيس المدينة.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على توقيع غرامات فورية تصل إلى 50 ألف جنيه لغير الملتزمين من أصحاب المحلات بخطوط التنظيم ، مع ضرورة الإستمرار في تنفيذ الحملات المكثفة الهادفة إلى رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

جهود محافظة اسوان

وأكد على أن هذه الجهود تأتى في إطار خطة شاملة لإعادة الوجه الحضارى للمدينة ، وضمان سيولة الحركة المرورية داخل الشوارع الحيوية.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن الهدف الأساسى من هذه الحملات هو فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم ، مع مواجهة أي محاولات لعودة العشوائية أو الباعة الجائلين أو التعديات على حرم الطرق بالشوارع والأسواق .

ولفت إلى أنه سيتم التعامل مع أي مخالفات بشكل فورى ومستمر من خلال رفع الإشغالات أولاً بأول ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حيث أنه لن يتم السماح بأى إستغلال غير قانونى للشوارع أو الأرصفة يعيق حركة المواطنين أو يشوه المظهر الجمالي للمدن ، لأن الحفاظ على النظام العام يمثل أولوية قصوى ضمن رؤية المحافظة لخلق بيئة حضارية آمنة ومنظمة.

وخلال جولته حرص محافظ أسوان على الاستماع إلى مطالب وإحتياجات الأهالى الذين إلتقى بهم في مواقع مختلفة ، موجهاً المسئولين بسرعة التدخل لتلبية هذه المطالب في ضوء الإمكانيات المتاحة ، وهو الذى يتطلب في الوقت نفسه أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ إحتياجاتهم الخدمية .