في أسوان.. 54 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب حتى الآن

اختتمت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومقرها محكمة أسوان الابتدائية على كورنيش النيل بتقديم أوراق 9 مرشحين جدد بأوراقهم .

وهم فى 3 داوئر انتخابية، من إجمالى 4 داوئر على مستوى المحافظة، وتضمنت دوائر: أسوان، وإدفو، ونصر النوبة.

وجاءت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بمحكمة أسوان الابتدائية تحت رئاسة المستشار إيهاب عبدالفتاح خلف الله رئيس المحكمة ، وعضوية عدد من المستشارين ، بجانب عدد من الموظفين المسئولين عن تقديم أوراق المرشحين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات مجلس النواب

وبعد تقديم 9 مرشحين جدد لأوراقهم لخوض انتخابات النواب بلغ عدد الإجمالى لـ 54 مرشح منذ أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتي يوم الثلاثاء، ويعتبر اليوم السابع وقبل الأخير، حسب المدة التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء إجمالى الأشخاص الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب لعام 2025 فى أسوان كالتالى: دائرة أسوان ودراو الدائرة الأولى 18مرشحا.

أما الدائرة الثانية وهى دائرة مركز كوم أمبو، استقر عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات النواب عند نفس الرقم وهو: 4 مرشحين، وجميعهم تقدموا فى اليوم الأول فقط، ولم يكن هناك أى مرشحين أخرين يتنموا لهذه الدائرة تقدموا بأوراقهم حتى الآن.

أما الدائرة الثالثة وهى دائرة نصر النوبة، وصل عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات حتي الآن لـ 16مرشح.

أما الدئرة الرابعة والأخيرة، وهى دائرة مركز إدفو تقدم فيها 16 مرشح حتى الآن.

الجدير بالذكر أنه تختتم لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومقرها محكمة أسوان الابتدائية على كورنيش النيل، أعمالها اليوم الأربعاء حسب المواعيد المقررة لاستقبال طلبات المرشحين فى الانتخابات التى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.