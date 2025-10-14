قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مسابقة بتعليم أسوان عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وصاحب شفرة النصر

محمد عبد الفتاح

استكملت مديرية التربية والتعليم بأسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حلقة اليوم ورقمها الثالث عشر، ضمن من مسابقة "أكتوبر.. رجال صنعوا النصر".

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بأسوان أن حرب السادس من أكتوبر امتازت بالتخطيط الدقيق والمحكم وخطة خداع استراتيجى تم تنفيذها على أعلى مستوى. 

واستعرضت الحلقة المسجلة بنظام الفيديو، اسم من الأسماء التى أسهمت فى تحقيق النصر من خلال فكرة لامعة لاستخدام اللهجة النوبية كشفرة للاتصالات بين فرق الجيش، وصاحب هذه الفكرة هو الصول أحمد إدريس ابن محافظة أسوان والذى نفخر به وبجميع من شاركوا من جنودنا وشبابنا. 

وفى آخر الحلقة، كان هناك سؤال للمتابعين من الطلاب عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بأسوان، حول القرية التى ولد فيها الصول أحمد إدريس ابن محافظة أسوان، بجانب كتابة الاسم بشكل ثلاثى صحيح. 

وتهدف المسابقة تعريف الطلاب المعلومات الهامة حول حرب أكتوبر المجيدة والمشاركين فيها أيضًا.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

