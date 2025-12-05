تعليق ناري من عمرو أديب عن مجموعة مصر في كأس العالم .. ماذا قال؟

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن تفاؤله بقرعة كأس العالم 2026 التي أوقعت مصر إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء اليوم الجمعة: «مجموعتنا في كأس العالم حلوة.. بلجيكا تقيلة علينا.. وإيران عندنا فرصة.. ونيوزيلاندا لا نعرف عنها شيئًا».

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن : «شكل المجموعة يقول إن فيه أمل.. ومتكنش مشاركتنا لمجرد التمثيل المشرف.. لازم يكون عندنا أمل أكبر من كده».

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن مجموعة مصر أسهل من مجموعات منتخبات أخرى، مثل المغرب التي ستواجه البرازيل واسكتلندا وهايتي.

واختتم الإعلامي عمرو أديب، قائلا : «إحنا مش واقعين مع منتخب نقول إننا منقدرش نعمل معاه حاجة».