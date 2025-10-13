أسوان.. إزالة 14 حالة تعد على الأراضي بنصر النوبة وإدفو ودراو

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التعامل بحزم بشأن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية لإسترداد حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة حيث أنه لا تهاون مع أى حالات تعدى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية .

وشدد المحافظ بأن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومتابعة دقيقة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ الإزالات لكافة أشكال التعدى بكل قوة ، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن لتحقيق الإنضباط وإستعادة هيبة الدولة ، ولذا فتوجد توجيهات مشددة لمسئولى المحليات برصد أى حالات تعدى للإزالة الفورية لها فى المهد ، فضلاً عن إزالة الحالات التى لم تقوم بتوفيق أوضاعها بملف التقنين .

وفى هذا الصدد تم إزالة 14 حالة تعدى بمساحة 16 ألف و 704 م2 بمدن نصر النوبة وإدفو ودراو ، فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بإزالة 7 حالات تعدى بمساحة 12 ألف و 600 م2 بقرية بلانة من بينهم 3 حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، و 3 حالات تم إزالتها فى المهد ، فضلاً عن إزالة حالة صادر لها قرار سابق وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 6 حالات تعدى بمساحة 1104 م2 بنطاق قرية الحجز قبلى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، فى ظل مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورئيس القرية والعاملين بالوحدة المحلية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة حالة تعدى فى المهد بمساحة 3 ألاف م2 بنطاق قرية الجعافرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى .