وزير الخارجية السعودي يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
محافظات

أسوان.. إزالة 14 حالة تعد على الأراضي بنصر النوبة وإدفو ودراو

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التعامل بحزم بشأن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية لإسترداد حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة حيث أنه لا تهاون مع أى حالات تعدى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية .

وشدد المحافظ بأن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومتابعة دقيقة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ الإزالات لكافة أشكال التعدى بكل قوة ، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن لتحقيق الإنضباط وإستعادة هيبة الدولة ، ولذا فتوجد توجيهات مشددة لمسئولى المحليات برصد أى حالات تعدى للإزالة الفورية لها فى المهد ، فضلاً عن إزالة الحالات التى لم تقوم بتوفيق أوضاعها بملف التقنين .

وفى هذا الصدد تم إزالة 14 حالة تعدى بمساحة 16 ألف و 704 م2 بمدن نصر النوبة وإدفو ودراو ، فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بإزالة 7 حالات تعدى بمساحة 12 ألف و 600 م2 بقرية بلانة من بينهم 3 حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، و 3 حالات تم إزالتها فى المهد ، فضلاً عن إزالة حالة صادر لها قرار سابق وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 6 حالات تعدى بمساحة 1104 م2 بنطاق قرية الحجز قبلى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، فى ظل مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورئيس القرية والعاملين بالوحدة المحلية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة حالة تعدى فى المهد بمساحة 3 ألاف م2 بنطاق قرية الجعافرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

منها إس 05 وكارديان.. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

هاتف فيفو

بمواصفات احترافية.. فيفو تستعد لغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

طلاب

بالتعاون مع "إيتيدا".. سامسونج تواصل دعم طلاب برنامج "الابتكار"

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

