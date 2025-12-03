إحنا صنعنا بالتكنولوجيات.. أحمد موسى: مصر ستصبح سوقا لتصدير السلاح.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ستصبح سوقا لتصدير السلاح، موضحا أن الدولة المصرية تعمل بشكل مستمر لتقوية علاقتها العسكرية مع الصين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: بنعمل اتفاقيات على الهواء أمام أعين الجميع، إحنا بنعمل كل حاجتنا على الهوا ومفيش ما يمنعنا لتصنيع الأسلحة.

إحنا صنعنا بالتكنولوجيات

وأوضح أن الدولة المصرية، تعمل بكل الإمكانيات التي تمتلكها، مضيفا: مصر استطاعت تقوية علاقتها العسكرية مع الصين، وإحنا صنعنا بالتكنولوجيات.

وذكر: نمتلك إمكانيات عظيمة في مصر، والإمكانيات العسكرية متميزة وجبارة، ونمتلك علاقات مع الصين.

