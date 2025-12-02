أحمد موسى: مصر مقبلة على مراحل جديدة في التصنيع العسكري الثقيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المسيرة جبار ازعجت أعداء الوطن، مضيفاً أن الصناعات العسكرية تبهر العالم في ايديكس 2025.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجمع الصناعات الهندسية للمركبات يعرض باقة من أحدث المنتجات العسكرية المصرية في إيديكس 2025.

وتابع أن بعض وسائل الإعلام العالمية تتسائل عن أهداف مصر من معرض إيديكس، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تعرض باقة من احدث المنتجات العسكرية المصرية بالمعرض.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه مصر مقبلة على مراحل جديدة في التصنيع العسكري وخاصة الثقيلة.