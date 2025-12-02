فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده

رد يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك على تصريحات أحمد حسام ميدو الذى وجه فيها اتهامات للمدرب بالتلاعب في نتائج المباريات في بلجيكا.

وكتب يانيك فيريرا عبر ستوري انستجرام:"

"نما إلى علمي أن مقدم البرامج التلفزيونية أحمد حسام ميدو قد وجه اتهامات تشهيرية كاذبة لا أساس لها من الصحة".

واضاف :"سيتم تقديم المشورة القانونية قبل إصدار أي بيان آخر، وسيتم اتخاذ إجراء ضد هذه التصريحات الكاذبة".



وتراجع فيريرا عن الاتفاق السابق بينه وبين مسئولي نادى الزمالك ، الذى تم طرحه على المدرب، بأن يتنازل عن جزء من المستحقات مقابل الحصول على المبلغ المتبقى، على أقساط.