عرض ليبي لصلاح مصدق بعد فسخ عقده مع الزمالك

تلقى المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق الزمالك عرضًا من أحد الأندية الليبية خلال الساعات القليلة الماضية للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن صلاح مصدق تلقى عروضًا مصرية ومغربية في الفترة الماضية، قبل أن يتلقى عرضًا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الليبي.

وكان صلاح مصدق فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

ويحاول مسؤولو الزمالك حل الأمر بصورة ودية مع المدافع المغربي في الفترة الحالية.

قال مصدر بنادي الزمالك إن مسؤولي الأبيض يتمسكون باستمرار التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد المستويات التي قدمها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأخطر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق إدارة الكرة بضرورة استمرار الجزيري خاصة بعدما حجز اللاعب مكانًا أساسيًا بتشكيل الأبيض.

وكانت إدارة الكرة تخطط منذ فترة لتسويق الجزيري في يناير المقبل قبل أن يتمسك الجهاز الفني باستمرار اللاعب بعد المستويات التي قدمها مع الفريق.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.