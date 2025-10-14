محافظ أسوان يشارك بالحفل الختامى لملتقى مديرى مكتبات مصر العامة

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات الحفل الختامى للملتقى الدورى الثانى عشر لمديرى مكتبات مصر العامة ، والذى تم تنظيمه تحت شعار " مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة ".

وذلك بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد أمان المنسق العام ، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة بأسوان ، فضلاً عن القيادات الأكاديمية والدينية والتنفيذية.

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على إنعقاد هذا الملتقى على أرض عاصمة الثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل دلالات عميقة على أن الثقافة هى جسر التواصل الحقيقى بين أبناء الوطن الواحد بتعدد ثقافتهم وفنونهم وتراثهم ، فمكتبات مصر العامة أصبحت تمثل منابر للمعرفة ومراكز لصناعة الوعى فى الجمهورية الجديدة ، ومواقع مضيئة للتفاعل والحوار ، وتنمية الفكر والإبداع والإبتكار .

مكتبات مصر العامة

ولفت إلى نجاح منظومة وسلسلة مكتبات مصر العامة بفضل دعم الصندوق بقيادة السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة الصندوق ، وفى ظل المتابعة المستمرة من السفير رضا الطايفى ، وبالتعاون المثمر مع الجهات الشريكة لتقدم نموذجاً فريداً ورفيع المستوى فى العمل الثقافى والفنى والفكرى المؤسسى بما يساهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشاد إسماعيل كمال بما قدمه هذا الملتقى من مبادرات وتجارب رائدة تعكس ما وصلت إليه مكتبات مصر العامة سواء الثابتة أو المتنقلة من تطور فى الأداء ، وتجديد فى الفكر ، وإبتكار فى الخدمات بما يتلاءم مع التحول الرقمى ومتطلبات العصر الحديث .

ووجه المحافظ شكره لفريق العمل بمكتبات مصر العامة لجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة العمل وإثراء النشاط الثقافى بما تضمنه من نقاشات وتوصيات ليكون نقطة إنطلاق جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لتظل مكتبات مصر العامة محرك للتنمية المستدامة ، وقبلة للحفاظ على الواعى والمستنير ، وجسوراً للتنوير فى كل محافظات مصرنا الغالية .

هذا وقد تضمنت فعاليات الحفل الختامى تقديم عروض مصورة عن مكتبة مصر العامة بأسوان ، والمكتبات المتنقلة ، وإنجازات منظومة مكتبات مصر العامة ، وأختتمت الفعاليات بقيام محافظ أسوان ومدير الصندوق بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بمكتبات مصر العامة لهذا العام وتوزيع شهادات التقدير والدروع عليهم .