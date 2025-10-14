قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
محافظات

محافظ أسوان يشارك بالحفل الختامى لملتقى مديرى مكتبات مصر العامة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات الحفل الختامى للملتقى الدورى الثانى عشر لمديرى مكتبات مصر العامة ، والذى تم تنظيمه تحت شعار " مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة ". 

وذلك بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد أمان المنسق العام ، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة بأسوان ، فضلاً عن القيادات الأكاديمية والدينية والتنفيذية. 

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على إنعقاد هذا الملتقى على أرض عاصمة الثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل دلالات عميقة على أن الثقافة هى جسر التواصل الحقيقى بين أبناء الوطن الواحد بتعدد ثقافتهم وفنونهم وتراثهم  ، فمكتبات مصر العامة أصبحت تمثل منابر للمعرفة ومراكز لصناعة الوعى فى الجمهورية الجديدة ، ومواقع مضيئة للتفاعل والحوار ، وتنمية الفكر والإبداع والإبتكار .

مكتبات مصر العامة 

ولفت إلى نجاح منظومة وسلسلة مكتبات مصر العامة بفضل دعم الصندوق بقيادة السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة الصندوق ، وفى ظل المتابعة المستمرة من السفير رضا الطايفى  ، وبالتعاون المثمر مع الجهات الشريكة لتقدم نموذجاً فريداً ورفيع المستوى فى العمل الثقافى والفنى والفكرى المؤسسى بما يساهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشاد إسماعيل كمال بما قدمه هذا الملتقى من مبادرات وتجارب رائدة تعكس ما وصلت إليه مكتبات مصر العامة سواء الثابتة أو المتنقلة من تطور فى الأداء ، وتجديد فى الفكر ، وإبتكار فى الخدمات بما يتلاءم مع التحول الرقمى ومتطلبات العصر الحديث .

ووجه المحافظ شكره لفريق العمل بمكتبات مصر العامة لجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة العمل وإثراء النشاط الثقافى بما تضمنه من نقاشات وتوصيات ليكون نقطة إنطلاق جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لتظل مكتبات مصر العامة محرك للتنمية المستدامة ، وقبلة للحفاظ على الواعى والمستنير ، وجسوراً للتنوير فى كل محافظات مصرنا الغالية  . 

هذا وقد تضمنت فعاليات الحفل الختامى تقديم عروض مصورة عن مكتبة مصر العامة بأسوان ، والمكتبات المتنقلة ، وإنجازات منظومة مكتبات مصر العامة ، وأختتمت الفعاليات بقيام محافظ أسوان ومدير الصندوق بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بمكتبات مصر العامة لهذا العام وتوزيع شهادات التقدير والدروع عليهم  .

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

احمد ياسر

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

الاردن

الأردن يدين اقتحامات المسجد الأقصى ويشدد على رفض الانتهاكات المستمرة

الرئيس القبرصي

الرئيس القبرصي يبحث قضية بلاده مع ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام

ستارمر

ستارمر: بريطانيا على استعداد لتقديم دعم فني وإنساني ومالي لإعادة إعمار غزة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

