مسؤول بالأمن الوطني الأمريكي سابقًا: اتفاق غزة مرهون بنزع سلاح حماس وضمانات دولية لإعادة الإعمار
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21| فيديو
بعد وصول المرشحين لـ2191.. لجان تلقي أوراق الترشح لـ انتخابات مجلس النواب تفتح أبوابها لليوم السابع
تحديث لحظي للأسعار.. الدولار يستقر أمام الجنيه المصري
ترامب: غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط
مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلا..حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر
اول تعليق من ايران علي دعوة ترامب لطهران بإبرام إتفاق مع واشنطن
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
السودان.. مسيرتان للدعم السريع تستهدفان منطقة عد بابكر شرقي الخرطوم
رئيسة وزراء إيطاليا للرئيس السيسي: ملتزمون بإعادة إعمار غزة وحل الدولتين
هل القطط تجلب الرزق في البيت؟.. 10 أسرار وشرطان للاحتفاظ بها
الأمم المتحدة: خصصنا 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

45 مرشحا لانتخابات مجلس النواب فى أسوان حتى الآن

محكمة أسوان
محكمة أسوان
محمد عبد الفتاح

اختتمت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومقرها محكمة أسوان الابتدائية على كورنيش النيل، أعمالها لليوم السادس على التوالي، بتقديم أوراق 6 مرشحين، وهم في 3 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

وجاءت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025،  بمحكمة أسوان الابتدائية تحت رئاسة المستشار أيهاب عبدالفتاح خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية عدد من المستشارين، بجانب عدد من الموظفين المسئولين عن تقديم أوراق المرشحين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووصل إجمالي الأشخاص الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب لعام 2025 فى أسوان إلى 45 مرشح حتى الآن كالتالي: دائرة أسوان ودراو الدائرة الأولى 13 مرشحا، حيث إنه فى أول يوم تقدم 10 مرشحين بأوراقهم، وأمس السبت تقدم 3 مرشحين.

انتخابات مجلس النواب

أما الدائرة الثانية وهى دائرة مركز كوم أمبو، بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات النواب 4 مرشحين، وجميعهم تقدموا فى اليوم الأول فقط.

أما الدائرة الثالثة وهى دائرة نصر النوبة، وصل عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات حتى الآن لـ 12 مرشحا، حيث تقدم أول يوم 10 مرشحين، وأول أمس الجمعة تقدم مرشح، أمس السبت تقدم مرشح فقط.

أما الدائرة الرابعة والأخيرة، وهى دائرة مركز إدفو تقدم فيها 10 مرشحين حتى الآن، منهم 9 مرشحين تقدموا بأوراقهم فى أول يوم للترشيح ، والعاشر تقدم فى اليوم الخامس .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية
سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
