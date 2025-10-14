45 مرشحا لانتخابات مجلس النواب فى أسوان حتى الآن

اختتمت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومقرها محكمة أسوان الابتدائية على كورنيش النيل، أعمالها لليوم السادس على التوالي، بتقديم أوراق 6 مرشحين، وهم في 3 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

وجاءت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بمحكمة أسوان الابتدائية تحت رئاسة المستشار أيهاب عبدالفتاح خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية عدد من المستشارين، بجانب عدد من الموظفين المسئولين عن تقديم أوراق المرشحين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووصل إجمالي الأشخاص الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب لعام 2025 فى أسوان إلى 45 مرشح حتى الآن كالتالي: دائرة أسوان ودراو الدائرة الأولى 13 مرشحا، حيث إنه فى أول يوم تقدم 10 مرشحين بأوراقهم، وأمس السبت تقدم 3 مرشحين.

انتخابات مجلس النواب

أما الدائرة الثانية وهى دائرة مركز كوم أمبو، بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات النواب 4 مرشحين، وجميعهم تقدموا فى اليوم الأول فقط.

أما الدائرة الثالثة وهى دائرة نصر النوبة، وصل عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات حتى الآن لـ 12 مرشحا، حيث تقدم أول يوم 10 مرشحين، وأول أمس الجمعة تقدم مرشح، أمس السبت تقدم مرشح فقط.

أما الدائرة الرابعة والأخيرة، وهى دائرة مركز إدفو تقدم فيها 10 مرشحين حتى الآن، منهم 9 مرشحين تقدموا بأوراقهم فى أول يوم للترشيح ، والعاشر تقدم فى اليوم الخامس .