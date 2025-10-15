قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
أوقاف أسوان: الحث على الاهتمام بأهداف مبادرة صحح مفاهيمك

جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

عقد الشيخ سمير محمد خليل، مدير مديرية أوقاف أسوان اجتماع بمديري الإدارات، وذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم محمود مدير الدعوة ، والشيخ محمود مصطفى مدير شئون الإدارات.

وخلال الاجتماع، وجه الشيخ سمير محمد خليل، مدير مديرية أوقاف أسوان بضرورة الحث علي الاهتمام بأهداف مبادرة صحح مفاهيمك، والالتزام بالحضور والانضباط، والنظافة العامة للمساجد والمرور الدوري لمتابعة سير العمل في جميع الإدارات والمساجد التابعة لها.

وأكد الشيخ سمير محمد خليل، مدير مديرية أوقاف أسوان، أن هذه المتابعة تهدف إلى الارتقاء بالعمل الدعوي والإداري داخل مديرية أوقاف أسوان.

فى ظل تكاتف كافة الجهود تنطلق خلال أيام فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم جنوب الصعيد – فرع ثقافة أسوان ، بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات الجمهورية، فى أجواء احتفالية تعكس عمق التراث المصرى الأصيل وتنوع الفنون الشعبية.

ومن المقرّر أن تشارك فى فعاليات  فرق: أسوان – توشكى – الأقصر – ملوي – سوهاج – كفر الشيخ – الإسماعيلية – بورسعيد – العريش، حيث تتنوع العروض ما بين الرقصات التراثية والفقرات الفنية التي تعبر عن هوية كل محافظة.

وتبدأ الفعاليات يوم 18 أكتوبر بعروض لفرقة كفر الشيخ على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو، وفرقة بورسعيد بقصر ثقافة دراو، وفرقة ملوي ببيت ثقافة كلابشة، بينما تقدم فرقة الأقصر عروضها بمكتبة الطفل والشباب بالعتمور، وفرقة سوهاج بقصر ثقافة كرم الديب، وفرقة توشكى بقصر ثقافة دهميت، وفرقة العريش بقصر ثقافة توشكى، إلى جانب فقرات فنية بعدد من الميادين العامة.

وتتواصل العروض يوم 19 أكتوبر، حيث تقدم فرقة بورسعيد عروضها بقصر ثقافة ملوي، وفرقة الأقصر بقصر ثقافة كفر الشيخ، وفرقة ملوي بقصر ثقافة العريش، فيما تُحيي فرقة الإسكندرية عرضاً خاصاً بتوشكى، وتقام عروض جماعية بميدان المحطة بمدينة أسوان حتى الساعة الخامسة مساءً، وفى يوم 20 أكتوبر تواصل الفرق عروضها.

