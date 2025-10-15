قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأربعاء 15-10-2025

محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان اليوم الأربعاء الموافق : 15 /10 /2025.

أسعار الخضراوات:

تتراوح أسعار الطماطم للكيلو ما بين 15 و 20 جنيهًا للكيلو على حسب جودتها.

كيلو البطاطا 15 جنيهًا.

الجزر يتراوح مابين 20 لـ35جنيهًا.

البطاطس تراوحت 10 لـ15جنيهًا للكيلو.

الخيار يتراوح 35جنيهًا.

الملوخية سعرها 30 جنيهًا.

البامية الزيرو بـ100جنيه. 

وتراوح سعر البصل ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر.

والباذنجان بـ15 جنيهًا.

والباذنجان الأبيض الحشو بـ30 جنيهًا.

والفلفل الأخضر ما بين 20 لـ30 جنيهًا.

والفلفل الشطة بـ30 جنيهًا.

والفلفل الألوان 80 جنيهًا.

والكوسة الخضراء تراوحت مابين 30 لـ40 جنيهًا.

والثوم البلدى 100 جنيه.

والليمون 40 جنيهًا. 

أسعار الفاكهة:

وسعر كيلو البلح البارحى من 80 جنيهًا.

والبلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره مابين 20 و25 جنيهًا.

وسعر كيلو الجوافة البناتي 50 جنيهًا.

والعنب يتراوح سعره من 50 لـ60 جنيهًا.

والتفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ100جنيه للكيلو.

والكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

والموز البلدي تراوح مابين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

والمانجا تراوح سعرها مابين الـ50 لـ110جنيهات على حسب النوع. 

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

