محافظ أسوان يوجه برفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد

وجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، برفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/ 2026 .



كما وجه المحافظ، السكرتير العام المساعد للمحافظة رماح السيد، بتنفيذ جولة ميدانية داخل نطاق مركز نصر النوبة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال التجهيز والتطوير بالمدارس .



وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم،أن الجولة التفقدية للسكرتير العام المساعد، والتى رافقه خلالها محمد عبد العزيز رئيس مدينة نصر النوبة، وسيد برجاس مدير الإدارة التعليمية بنصر النوبة، شملت تفقد عدد من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف القرى والنجوع ، وتم التشديد خلالها على تكثيف النظافة العامة،وإنهاء أعمال الصيانة البسيطة والدهانات وتوفير المقاعد والسبورات والوسائل التعليمية ، بجانب مراجعة المرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه ودورات المياه وذلك لضمان تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب ، وتم التأكد أيضاً من توفير الأثاث المدرسى اللازم ، مع الإهتمام بتجهيز المعامل وغرف الأنشطة والمكتبات ، وتنفيذ أعمال التشجير ورفع كفاءة الأفنية المدرسية بما يتماشى مع توجهات الدولة فى الإرتقاء بجودة التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030 .



و نقل السكرتير العام تكليفات محافظ أسوان بشأن تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والتعليمية للإنتهاء من الإستعدادات المطلوبة فى التوقيتات المحددة بما يضمن إنطلاق العام الدراسى الجديد فى أجواء منظمة تسودها الجدية والإنضباط الكامل .