قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه برفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد

محافظ أسوان يوجه برفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد
محافظ أسوان يوجه برفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد
أ ش أ

وجه الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، برفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/ 2026 .


كما وجه المحافظ، السكرتير العام المساعد للمحافظة رماح السيد، بتنفيذ جولة ميدانية داخل نطاق مركز نصر النوبة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال التجهيز والتطوير بالمدارس .


وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم،أن الجولة التفقدية للسكرتير العام المساعد، والتى رافقه خلالها محمد عبد العزيز رئيس مدينة نصر النوبة، وسيد برجاس مدير الإدارة التعليمية بنصر النوبة، شملت تفقد عدد من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف القرى والنجوع ، وتم التشديد خلالها على تكثيف النظافة العامة،وإنهاء أعمال الصيانة البسيطة والدهانات وتوفير المقاعد والسبورات والوسائل التعليمية ، بجانب مراجعة المرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه ودورات المياه وذلك لضمان تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب ، وتم التأكد أيضاً من توفير الأثاث المدرسى اللازم ، مع الإهتمام بتجهيز المعامل وغرف الأنشطة والمكتبات ، وتنفيذ أعمال التشجير ورفع كفاءة الأفنية المدرسية بما يتماشى مع توجهات الدولة فى الإرتقاء بجودة التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030 .


و نقل السكرتير العام تكليفات محافظ أسوان بشأن تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والتعليمية للإنتهاء من الإستعدادات المطلوبة فى التوقيتات المحددة بما يضمن إنطلاق العام الدراسى الجديد فى أجواء منظمة تسودها الجدية والإنضباط الكامل .

الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025 2026 جولة ميدانية أعمال التجهيز والتطوير بالمدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

ترشيحاتنا

ارشيفي

نتنياهو يهرب من عائلات الأسري بعد إقتحام قاعة الاستراحة في المحكمة

ايتن عامر

أيتن عامر تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

لافروف

روسيا: سنعمل على إنهاء الاحتكار الغربي للسيطرة على المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة

بالصور

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد