محافظ أسوان: رفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة قبل انطلاق العام الدراسي 2025/2026

فى ضوء حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/ 2026، وجه المحافظ اللواء رماح السكرتير العام المساعد بتنفيذ جولة ميدانية داخل نطاق مركز نصر النوبة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال التجهيز والتطوير بالمدارس .

وشملت الجولة التفقدية للسكرتير العام المساعد برفقة محمد عبد العزيز رئيس المدينة ، وسيد برجاس مدير الإدارة التعليمية بنصر النوبة عدداً من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف القرى والنجوع ، وتم فيها التشديد على تكثيف النظافة العامة ، وإنهاء أعمال الصيانة البسيطة والدهانات وتوفير المقاعد والسبورات والوسائل التعليمية ، بجانب مراجعة المرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه ودورات المياه وذلك لضمان تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

وتم التأكد أيضاً من توفير الأثاث المدرسى اللازم ، مع الإهتمام بتجهيز المعامل وغرف الأنشطة والمكتبات ، وتنفيذ أعمال التشجير ورفع كفاءة الأفنية المدرسية بما يتماشى مع توجهات الدولة فى الإرتقاء بجودة التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما تم نقل تكليفات محافظ أسوان بشأن تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والتعليمية للإنتهاء من الإستعدادات المطلوبة فى التوقيتات المحددة بما يضمن إنطلاق العام الدراسى الجديد فى أجواء منظمة تسودها الجدية والإنضباط الكامل .

العام الدراسى

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات الإحتفال السنوى وختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة ، وذلك بحضور الدكتورة نهلة الأنصاري مدير عام المكتبة ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ، ووسط أجواء من البهجة والسرور لكافة المشاركين من أبنائنا الأطفال والشباب وأسرهم .

وخلال الفعاليات حرص اللواء ماهر هاشم على نقل تحيات وتهنئة محافظ أسوان لكافة القيادات والعاملين بالمكتبة والتى أصبحت منارة للثقافة والمعرفة والأنشطة المجتمعية وإضافة قوية للصروح الثقافية والتعليمية التى تحتضنها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأكد المحافظ على تقديره للجهود المبذولة والمتميزة في تقديم محتوى ثقافي وتعليمي وتوعوى راقى، كما توجه بالشكر للأسر وأولياء الأمور الذين يدعمون مشاركة أبنائهم في مختلف البرامج التدريبية والتعليمية والأنشطة الثقافية والفنية التى تقدمها المكتبة.