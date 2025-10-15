قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بشرى سارة.. محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى

محمد عبد الفتاح

فى بشرى سارة ، قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتدشين العمل بوحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى ، والتى تم تنفيذها وتجهيزها فى وقت قياسى لم يتجاوز 45 يوماً لتضم 31 ماكينة لخدمة 160 حالة مرضية وفقاً لأحدث المعايير الطبية ليساهم فى القضاء على معاناة هؤلاء المرضى وحل ما كانوا يتعرضون له أزمات كبرى متتالية للحصول على هذه الخدمة ، فضلاً عن توفير العلاج للحالات المزمنة لتكون إضافة نوعية جديدة لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل. 

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. 

وأثناء جولته بالوحدة برفقة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أحمد أبو دوح مدير المستشفى ، وطه حسين رئيس المدينة. 

حرص المحافظ على اللقاء المباشر بالمرضى والمترددين على وحدة الغسيل الكلوى ، وإستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة لهم بعد تشغيل الوحدة الجديدة ، حيث أعرب المرضى عن سعادتهم بتحسن بيئة العلاج وجودة الرعاية الطبية المقدمة من الطاقم الطبى والتمريض فى ظل الدعم المستمر من محافظ أسوان. 

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الإهتمام بصحة المواطن الأسوانى يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع صحة المواطن المصرى على رأس أولوياتها .

ولفت إلى أن إفتتاح هذه الوحدة يمثل خطوة جديدة فى طريق الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية داخل المحافظة ، والتى تشهد تقدم مستمر سواء من حيث تطوير المستشفيات أو إدخال خدمات طبية متطورة فى مختلف التخصصات ، وهو ما تجسد فى وحدة الكلى الجديدة التى تم تجهيزها بأحدث أجهزة الغسيل الكلوى ومعامل الفحوصات الدقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة ، بالإضافة إلى غرف مخصصة للمرضى ، ومنطقة إنتظار ، وعنابر للطوارئ، وأماكن مخصصة لخزانات المياه تضم 2 خزان سعة 5 الأف لتر ، و 2 خزان سعة 10 ألاف لتر ، ويتم تنفيذ التحاليل الدورية والصيانة لها ، علاوة على فريق طبى وتمريضى مدرب على أعلى مستوى لتقديم أفضل رعاية ممكنة ، وتقديم خدمة الغسيل الكلوى بالقرب من محل إقامة المرضى. 

وعقب ذلك تفقد المحافظ أقسام مستشفى كوم أمبو المركزى ، وإستمع لمطالب المترددين عليها .

