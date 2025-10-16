قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان
مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
عصام سالم: جون إدوارد أفضل صفقة أبرمها الزمالك في الصيف
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر كان لها الدور الرئيسي في إعداد الخطة المبدئية لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية، وبدعم من الدول العربية والإسلامية وعدد من الدول الكبرى، موضحًا أن هذه الخطة تمثل إطارًا عامًا شاملًا يعكس رؤية جماعية لإعادة البناء والتنمية داخل القطاع.

خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن جداول زمنية

وأوضح رئيس الوزراء - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل هذا الإطار العام إلى خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن جداول زمنية واضحة وتدفقات مالية محددة، مشيرًا إلى أن مصر ستشارك بفاعلية في صياغة وتنفيذ هذه الخطة، التي ستُعد أحد أهم مخرجات مؤتمر إعادة الإعمار الدولي المقرر عقده قريبًا.

وأضاف أن مصر تمتلك خبرات كبيرة ومتراكمة في مجالات الإعمار والتنمية العمرانية، بفضل النهضة العمرانية والمشروعات القومية العملاقة التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية؛ وهو ما يجعل الشركات المصرية من أبرز الكيانات المؤهلة للمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر - بحكم موقعها الجغرافي كجار مباشر لقطاع غزة - تمتلك ميزة لوجستية كبيرة تُمكّنها من تسهيل حركة المواد والمعدات والمساعدات اللازمة لعملية الإعمار، مشيرًا إلى أن القدرات الفنية والهندسية الكبيرة للشركات المصرية ستُمكّنها من تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة.

كما أكد مدبولي أن مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي يستهدف إعادة إعمار قطاع غزة؛ انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين مصر والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضمان مستقبل أفضل لشعب غزة.

