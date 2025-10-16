بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

أسعار الذهب الخميس 16 أكتوبر 2025، تشهد ارتفاع جديد سجله المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة حيث وصل الذهب إلى أعلى مستوياته وصعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 85 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

أسعار الذهب

وفيما يلي آخر تحديث لـ سعر الذهب، وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الخميس 16 أكتوبر 2025 نحو 6451 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس 16 أكتوبر 2025، يسجل نحو 5645 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل الخميس 16 أكتوبر 2025 نحو 4838 جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

سعر الجنيه الذهب

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم يسجل الخميس 16 أكتوبر 2025 نحو 45000 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الذهب الخميس 16 أكتوبر 2025 نحو 4201 دولارًا للأوقية.