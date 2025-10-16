قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
استبعاد أسماء كبيرة.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025
عبد الفتاح تركي

أسعار الذهب الخميس 16 أكتوبر 2025، تشهد ارتفاع جديد سجله المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة حيث وصل الذهب إلى أعلى مستوياته وصعد عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 85 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

أسعار الذهب

وفيما يلي آخر تحديث لـ سعر الذهب، وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الخميس 16 أكتوبر 2025 نحو 6451 جنيهًا.

واقرأ أيضًا:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس 16 أكتوبر 2025، يسجل نحو 5645 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل الخميس 16 أكتوبر 2025 نحو 4838 جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

سعر الجنيه الذهب

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم يسجل الخميس 16 أكتوبر 2025 نحو 45000 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الذهب الخميس 16 أكتوبر 2025 نحو 4201 دولارًا للأوقية.

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب الدولار سعر الذهب عالميًا سعر الذهب عالميًا بالدولار سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس محكمة استئناف المنصورة

القيد العائلي

خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025

جثة - أرشيفية

رموه من الخامس.. مصرع شاب على يد مجموعة أشخاص في السلام

بالصور

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد