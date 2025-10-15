قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
كلمة "مجهولة" تُربك مفاوضات شرم الشيخ حول القطاع في وثيقة غزة
Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الذهب والدولار والطقس.. أخبار تهمك اليوم الأربعاء

البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

 يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4748 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 5540 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6331 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44320 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.76 جنيه للبيع و47.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.19 جنيه للبيع، و55.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني  63.36 جنيه للبيع،  63.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.74 جنيه للبيع، و12.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.00 جنيه للبيع، و12.98 جنيه للشراء.


يهتم المواطنين بدرجات الحرارة ومعرفة الأحوال الجوية تلك الفترة من العام، خاصة مع قدوم فصل الخريف المعروف بالتغيرات الجوية فى درجات الحرارة بين يوم وأخر، بل حتي بين الصباح والمساء فى نفس اليوم.

ثبات درجات الحرارة أمر صعب تلك الفترة

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مسألة ثبات درجات الحرارة خلال تلك الفترة هو أمر صعب، حيث أنها فترة التذبذب فى درجات الحرارة، وفترة الفروق الكبيرة بين العظمي والصغري فى نفس اليوم، أى العظمي على القاهرة الكبري 28 و29 درجة خلال فترات الظهيرة، لكن خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر تصل إلى 19 و20 درجة.

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المدن الجديدة حول القاهرة تسجل ليلا 17 و18 درجة، موضحا أنه لمدة أسبوع قادم على الأقل تظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، ومن الممكن أن ترتفع على بداية الأسبوع نهارا إرتفاع طفيف جدا وغير مؤثر من درجة إلى درجتين، وتصل من 38 إلى 39 على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

سقوط أمطار على تلك المناطق.. واستقرار تام فى مناطق أخري

وتابع أنه خلال فترات الليل هناك شبورة مائية معتادة وليست كثيفة بالشكل الكبير ولن تعيق حركة المرور، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون على مناطق متفرقة منها، فيما عدا ذلك هناك إستقرار تام فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وأجواء خريفية ممتازة على مناطق الجمهورية.

تابعوا النشرات الجوية تلك الفترة.. وارتدوا الملابس الخريفية ليلا

وأشار إلى أن الفرق الكبير بين درجات الحرارة الصغري والعظمي هو السبب الرئيسي لإصابة المواطنين بنزلات البرد، والتغير من يوم إلى يوم أخر، ناصحا بمتابعة النشرات بصورة يومية، وإرتداء الملابس الخريفية عند النزول خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، لأنها تكون مائلة للبرودة.

