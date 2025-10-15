أصالة تعلن قدوم فرد جديد في العائلة وتوجه له رسالة مؤثرة

أعلنت النجمة السورية أصالة نصري ، عن قدوم فرد جديد في عائلة نصري، وهو ابن شقيقها أنس نصري، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، وموجهة له دعاءً عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشرت أصالة منشورًا كتبت فيه: “الحمد لله الّذي منّ علينا بقدوم فارس أنس نصري، ادعوا له بالعمر الطويل والصحة الوفيرة ورحلة حلوة فيها ناس حلوة، ويجعل بقدومه كلّ الخير لأهله وأوطانه، ويبارك فيه ويجعله من المحظوظين… (متل عمّته صولا).”

واختتمت: “وبارك يا رب بعمره وصحته وأيامه، آمين يا رب العالمين.





ألبوم أصالة نصري

طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.