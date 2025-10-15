عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الفيروسات موجودة طوال العام، والمواطنين يصابون بالأمراض التنفسية طوال العام، لكن الإصابات ترتفع بالعالم وليس في مصر في فترة الشتاء وفي فترة تغير الفصول.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تغيرات الفصول ينتج عنها الإصابة بالأمراض التنفسية؛ لأن الشخص ينتقل من مكان ساخن إلى مكان بارد، وفي هذه الحالة يصاب الجهاز التنفسي، بالأمراض.

وأوضح أن الأمراض الفيروسية في معدلها الطبيعي، ولا توجد فيروسات جديدة منتشرة، ولكن على كل مواطن حال الإصابة بأي مرض تنفسي؛ الجلوس في البيت 3 أيام حتى لا يصيب غيره، وأيضا للحفاظ على نفسه حتى لا تتحول هذه الإصابة لـ مضاعفات وتصبح نزلة شعبية أو التهاب بالرئة.

وأوضح أن كل مواطن عليه أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي كانت تتبع خلال فترة فيروس كورونا، والحصول على لقاح الإنفلونزا، وتحديدا كبار السن، وصغار السن، وأصحاب الأمراض التنفسية، ويجب ارتداء الكمامة للحفاظ على النفس.

ونصح أولياء الأمور بالحفاظ على الأطفال في حالة النزول للمدرسة، وأنه في حالة تعرض أحد لدور برد؛ عليه الجلوس في البيت، حتى لا يصيب غيره بالفيروس.



