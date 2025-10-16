نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، أن الكتب الدراسية تمت طباعتها ووضعت في مخازن الوزارة منذ نهاية أغسطس الماضي، استعدادًا لتسليمها مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع تسير وفق خطة منظمة تشمل جميع مدارس الجمهورية.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة المحور، أن عدد المدارس على مستوى الجمهورية يقترب من 50 ألف مدرسة، وتم بالفعل توزيع الكتب على نسبة كبيرة منها، لافتًا إلى أن تأخر التسليم في بعض المدارس يرجع في الغالب إلى البُعد الجغرافي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم يتابع ميدانيًا سير عملية التوزيع من خلال جولات تفقدية في عدد من المحافظات، مؤكدًا أن أي معوقات بسيطة واجهت العملية تم التعامل معها فورًا، وأن العملية التعليمية تسير بانضباط وتخضع لمتابعة يومية دقيقة.

وشدد زلطة على أنه لا توجد أي علاقة بين سداد المصروفات الدراسية وتسليم الكتب، موضحًا أن بعض الشكاوى التي وردت قد تكون نتيجة تأخر سداد مصروفات العام الماضي وليس مصروفات العام الحالي، وهو ما تسبب في تأخير تسليم الكتب لبعض الطلاب.

كما وجّهت المديريات التعليمية والإدارات جميع المدارس إلى متابعة تسليم الكتب المدرسية دون أي تأخير، مع التأكيد على أن الكتب وصلت إلى مخازن المدارس قبل بدء العام الدراسي، مشددة على عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، خاصة في مدارس اللغات.

وأكدت التعليمات أن أي تأخير أو تقصير في عملية التسليم سيُعرّض مدير المدرسة للمساءلة القانونية حال ثبوت وجود مخالفات أو تعطيل في تسليم الكتب للطلاب.