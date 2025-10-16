قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص

أوركيد سامي

طمأنت الفنانة نجوي فؤاد الجمهور على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية.


قالت نجوي فؤاد في تصريحات خاصة لصدي البلد " انا بخير الحمد لله في المنزل استكمل العلاج باخد  أدوية ومسكنات  وان شاء الله خير   بشكر الجمهور دائما يعطيني طاقة حب ، لم يتم تحديد موعد العملية إلى الآن.

يذكر أن  كشفت  الفنانة نجوي فؤاد، عن سبب ابتعادها عن الفن.

وقالت في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنها لم تعتزل الفن وإنها تعشقه لكن سبب الابتعاد هو المرض لأنها متعبة جدا، مؤكدة أنها فخورة بكل أعمالها ولا توصي بحذف أي عمل من أعمالها.

وأضافت نجوي فؤاد: "أنا بخير ولكن ركبي تعباني عندي تآكل في الركبة وباخد أدوية و بتابع مع طبيب، لكن أيدي اللي كان فيها كسر في رمضان 2025 أفضل الحمد لله شوية وجع بسيط و بأخد علاج و تعبانة جدا و بترعش و عضمي تاعبني".


وأضافت نجوى فؤاد: “أخضع لبرتوكول العلاج الذى وضعه لي الطبيب المعالج و بطلب من كل جمهوري الدعاء ليا”.

يذكر أن وفدا مشتركا من وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن التمثيلية، زاروا الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، مساء اليوم السبت، وذلك استجابةً لاستغاثتها الأخيرة التي عبّرت خلالها عن معاناتها واحتياجاتها في هذه المرحلة من حياتها.

وحضر من جانب وزارة الثقافة الفنان والمخرج هشام عطوة، وكيل الوزارة، ممثلًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومن نقابة المهن التمثيلية كلًا من الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس النقابة، والفنانة نهال عنبر، عضو المجلس والمسؤولة عن الملف الطبي للفنانين.

وأكد الحضور خلال الزيارة حرص الوزارة بقيادة الوزير الدكتور احمد فؤاد هنو والنقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي على دعم ورعاية الفنانين الكبار الذين أثروا الفن المصري والعربي بإبداعاتهم، مشددين على أن نجوى فؤاد تُعد واحدة من أبرز الأيقونات في تاريخ السينما المصرية وفن الرقص الشرقي، وأن ما قدمته على مدار مشوارها الفني الطويل يستوجب كل تقدير ورعاية.

وعبّرت الفنانة نجوى فؤاد عن امتنانها الكبير لهذه الزيارة التي وصفتها بـ"المفاجأة الإنسانية"، وقالت: "أنا سعيدة جدًا إن صوتي وصل بسرعة، وبشكر الوزارة والنقابة على وقفتهم معايا، دي لفتة إنسانية قبل ما تكون رسمية، وحسيت إن لسه في ناس مقدّرة اللي قدمناه للفن".

