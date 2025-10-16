عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الدوحة، مؤكدًا أن صياغة الخطاب والتوقيت الذي وردت فيه كلمة العدو جاءت بمهارة واحترافية عالية، واصفًا إياها بأنها "صياغة فيها أسطي".

لغة دقيقة ورسالة واضحة

وأوضح عمرو موسى، خلال حوار ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر، أن الخطاب تميز بلغة دقيقة ورسالة واضحة، مشيرًا إلى أنه لم يكن دعوة للحرب كما قد يظن البعض، بل كان تأكيدًا على أن مصر تتابع التطورات الإقليمية بوعي ويقظة، وتدرك أن استمرار الأوضاع الحالية قد يقود إلى صدام لا تريده القاهرة.

العبارات القصيرة في الخطاب

وأضاف أن إدخال بعض العبارات القصيرة في الخطاب جاء في محله، ليؤكد موقف مصر الثابت من السعي للحفاظ على الاستقرار وتجنب الانزلاق نحو أي مواجهة عسكرية في المنطقة، قائلا: "كلام الرئيس السيسي كان واضحا خلال قمة الدوحة وكان الخطاب معمول بصياغة لكن هي صياغة فيها "اسطى" واتعملت بطريقة حلوة، وأنه لابد من ادخال كلمة صغيرة بهذا الوصف في هذه المناسبة اليوم وهو لم يكن دعوة للحرب لكن هي صيغة تقول أن مصر صاحية".