أخبار بني سويف| فعاليات ثقافية وفنية ضمن استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية.. وإحالة طاقم نوبتجية بمركز حضانات للتحقيق

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

خلال زيارة مفاجئة.. وكيل صحة بني سويف يحيل طاقم النوبتجية بمركز حضانات سدس للتحقيق

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، زيارة مفاجئة إلى مركز حضانات سدس التابع لإدارة ببا الصحية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد الفرق الطبية وتقديم الخدمة بالشكل اللائق للأطفال حديثي الولادة.

وخلال الجولة، رصد وكيل وزارة الصحة غياب الطبيب النوبتجى عن العمل دون إذن رسمي وعدم توافر طبيب آخر ، إلى جانب وجود ملاحظات وتقصير فى أداء اثنين من طاقم التمريض، ووجّه على الفور بإحالتهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

وتفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، مركز الغسيل الكلوي بسدس، حيث اطمأن على انتظام جلسات الغسيل، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومستوى النظافة العامة داخل الوحدة، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة آمنة ومناسبة للمرضى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.

محافظ بني سويف: إزالة 361 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير، لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة في 4 أكتوبر الجاري وحتى أمس الثلاثاء " وصل إلى 361حالة (126 حالة أملاك دولة + 235زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

نائب محافظ بني سويف يتفقد فعاليات ثقافية وفنية ضمن استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية

تواصلت مساء الأربعاء فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، والتي تُقام هذا العام تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية"، حيث شهد بلال حبش نائب المحافظ عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية التي أُقيمت بالممشى السياحي بمدينة بني سويف، في إطار الاستعداد لانطلاق المهرجان رسميًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الفعاليات التمهيدية للمهرجان وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية التي تُبرز الهوية البصرية والحضارية لبني سويف، ودعم مبادرة جعلها مركزًا لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

وتضمنت الفعاليات التي تابعها نائب المحافظ عروضًا فنية لفرق قصر ثقافة بني سويف ومديرية الشباب والرياضة، إلى جانب مسابقات كشفية وسمر كشفي بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس وأعضاء الكشافة، الذين قدموا فقرات استعراضية وأناشيد وطنية نالت إعجاب الحضور.