قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| فعاليات ثقافية وفنية ضمن استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية.. وإحالة طاقم نوبتجية بمركز حضانات للتحقيق

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

خلال زيارة مفاجئة.. وكيل صحة بني سويف يحيل طاقم النوبتجية بمركز حضانات سدس للتحقيق
أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، زيارة مفاجئة إلى مركز حضانات سدس التابع لإدارة ببا الصحية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد الفرق الطبية وتقديم الخدمة بالشكل اللائق للأطفال حديثي الولادة.

وخلال الجولة، رصد وكيل وزارة الصحة غياب الطبيب النوبتجى عن العمل دون إذن رسمي وعدم توافر طبيب آخر ، إلى جانب وجود ملاحظات وتقصير  فى  أداء اثنين من طاقم التمريض، ووجّه على الفور بإحالتهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

وتفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، مركز الغسيل الكلوي بسدس، حيث اطمأن على انتظام جلسات الغسيل، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومستوى النظافة العامة داخل الوحدة، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة آمنة ومناسبة للمرضى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.

محافظ بني سويف: إزالة 361 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير، لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة في 4 أكتوبر الجاري وحتى أمس الثلاثاء " وصل إلى 361حالة (126 حالة أملاك دولة + 235زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

نائب محافظ بني سويف يتفقد فعاليات ثقافية وفنية ضمن استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية
تواصلت مساء الأربعاء فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، والتي تُقام هذا العام تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية"، حيث شهد بلال حبش نائب المحافظ عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية التي أُقيمت بالممشى السياحي بمدينة بني سويف، في إطار الاستعداد لانطلاق المهرجان رسميًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الفعاليات التمهيدية للمهرجان وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية التي تُبرز الهوية البصرية والحضارية لبني سويف، ودعم مبادرة جعلها مركزًا لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

وتضمنت الفعاليات التي تابعها نائب المحافظ عروضًا فنية لفرق قصر ثقافة بني سويف ومديرية الشباب والرياضة، إلى جانب مسابقات كشفية وسمر كشفي بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس وأعضاء الكشافة، الذين قدموا فقرات استعراضية وأناشيد وطنية نالت إعجاب الحضور.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

أسعار الحج السياحي 2026 .. قائمة كاملة بالبرامج

أسعار الحج السياحي 2026.. قائمة كاملة بالبرامج

نقابة الصحفيين تنظم يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات

نقابة الصحفيين تنظم يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات

كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي فرص تعزيز التعاون بين البلدين

بالصور

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد