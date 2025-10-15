شركة بني سويف تعلن قطع مياه الشرب عن بعض قرى سمسطا.. غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن عزبة نصير، عزبة الشافعي، عزبة أبو سالم، عزبة الجندي، عزبة الصعايدة، الكوم الأحمر، الغرز، وقرية 1، 2 التابعة لمركز سمسطا، غدا الخميس 16 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيكون اعتباراً من 8 صباحاً حتى 4 عصرًا، أي لمدة 8 ساعات، نظراً لأعمال التطهير بالخزان الأرضي بمحطة مياه غرب اليوسفي فرع سمسطا.

وأعربت الشركة عن اعتذارها لقطع الخدمة خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال الصيانة ،مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت بأنها ستقوم بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.