وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة ممفيس للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، زيارة مفاجئة إلى شركة ممفيس للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل وتطورات التشغيل داخل الشركات التابعة للوزارة.

وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل مواقع الإنتاج، حيث اطّلع الوزير على سير العمل داخل خطوط الإنتاج التي شهدت تطويرًا ملحوظًا في بنيتها التحتية وتحديثًا شاملاً وفقًا لمتطلبات ومعايير التصنيع الجيد (GMP)، وهو ما يسهم في رفع جودة المنتجات الدوائية وزيادة كفاءتها وتعزيز تنافسية الشركة في السوقين المحلي والخارجي.

وأكد أهمية استمرار جهود التحديث الفني والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن تطوير خطوط الإنتاج يعد محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة للارتقاء بصناعة الدواء باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

كما عقد المهندس محمد شيمي اجتماعا مع رؤساء القطاعات لاستعراض مؤشرات الأداء وخطط التطوير، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، تحقيق "ممفيس للأدوية" نموًا في المبيعات بنسبة 25%، إلى جانب ارتفاع في الأرباح بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة صافي ربح نحو 153 مليون جنيه. وقد أكد الوزير ضرورة التطوير المستمر وتحسين الأداء وتعظيم العائد من القدرات الإنتاجية المتاحة.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير موقف المبيعات والصادرات، مشددًا على أهمية التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الحصة السوقية للشركة إقليميًا، خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات إنتاجية وخبرات تراكمية تؤهلها للمنافسة في أسواق متنوعة. وكذلك أكد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة والسلامة، لما لها من تأثير مباشر على تعزيز الثقة في المنتجات المصرية داخل وخارج البلاد.

وأكد المهندس محمد شيمي أن العنصر البشري يأتي في مقدمة أولويات التطوير، مع رفع كفاءة العاملين وتكثيف برامج التدريب المستمر لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة التشغيلية.

كما وجه بأهمية تحسين كفاءة التشغيل واستدامة عمليات التطوير الفني والتكنولوجي، مؤكدًا أن حسن استغلال الأصول والموارد المتاحة يمثل ركيزة أساسية لرفع القدرة التنافسية للشركات التابعة.

يشار إلى أن شركة ممفيس تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تأسست عام 1940، وتمتلك 14 خطا إنتاجيا منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم، وتصدر منتجاتها إلى عدد من الدول في الخليج وأفريقيا.