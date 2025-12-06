المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص مبنى طبي لجامعة بنها الأهلية بالعبور الجديدة

أعلن المهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص مبنى طبي لصالح جامعة بنها الأهلية ليكون مستشفى جامعياً بمدينة العبور الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المبنى المقرر تخصيصه يقع ضمن منطقة الخدمات بالحي الرابع عشر، قطعة رقم (47 أ)، وهو عبارة عن مركز طبي مُنشأ ضمن خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية داخل المدن الجديدة.

الموقع: منطقة خدمات الإسكان الاجتماعي – الحي الـ14 (منطقة الفيروز) وتبلغ المساحة الكلية لقطعة الأرض 3232 م² حيث يتكون المبنى من دور أرضي + دورين متكررين

وأكد المهندس محمود مراد أن تخصيص هذا المبنى يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم المؤسسات التعليمية الطبية وتوفير بنية تحتية متطورة تُمكّنها من تقديم خدمات صحية ذات مستوى رفيع، مشيراً إلى أن المستشفى الجامعي المزمع تشغيله عبر جامعة بنها الأهلية سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بمدينة العبور الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار جهاز المدينة في دعم جميع القطاعات الخدمية بما يتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.