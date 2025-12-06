آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 6-12-2025

انخفض سعر الجنيه الذهب في مساء تعاملات اليوم السبت الموافق 6-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب ينخفض

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم مقدار 680 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب نحو 44.56 ألف جنيه للبيع و 44.99 ألف جنيه للشراء

انخفاض الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب تراجعًا بقيمة تبلغ 25 جنيه في ختام تعاملات اليوم وسط حالة من التذبذب تعرض لها المعدن الأصفر

الذهب يتعرض للتذبذب

وتعرض المعدن الأصفر خلال الأسابيع القلائل الماضية لحالة من التذبذب وسط تراجعات كسرت حاجز الـ500 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 5570 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6365 جنيه للبيع و 6411 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5570 جنيه للبيع و 5610 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4774 جنيه للبيع و4808 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3713 جنيه للبيع و 3740 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.56 ألف جنيه للبيع و 44.99 ألف جنيه للشراء



سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4198 دولار للبيع و 4199 دولار للشراء

الذهب في السوق العالمي

استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند اغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.

شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.

نتيجة لهذا تراجعت مستويات الدولار الأمريكي ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 5 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي دفع الذهب إلى الارتفاع بسبب العلاقة العكسية بينه وبين والدولار الأمريكي.

انخفضت وظائف القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف، وفقًا لتقرير ADP للتوظيف الصادر يوم الأربعاء، إلا أن انخفاض معدلات تسريح العمالة يشير إلى أن هذا الضعف قد لا يعكس الوضع الحقيقي لسوق العمل.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) بنسبة 0.3% في سبتمبر، مع تباطؤ الزيادة السنوية إلى 2.8% من 2.9% في أغسطس.

ساعدت هذه البيانات على توقع تحركات السياسة النقدية القادمة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع الأغلبية الآن أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة وهو الأمر الإيجابي بالنسبة لسعر الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه وخفض الفائدة يقلل عوائد السندات الحكومية وبالتالي تنتقل الاستثمارات إلى أسواق الذهب.