وزير البترول يبحث زيادة فرص الشركات المصرية في مشروع نيوم بالسعودية

قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم رؤساء شركتي بتروجت وإنبي، ووكيل الوزارة للمشروعات، ونائب رئيس شركة غاز مصر.



وتهدف الزيارة إلى زيادة مشاركة الشركات المصرية في أعمال تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية التي تشهدها المملكة، وتعزيز الشراكة في مجالات البترول والتعدين، وجذب استثمارات سعودية جديدة إلى مصر في هذه المجالات.



والتقى الوزير والوفد المرافق، المهندس أيمن المديفر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم ومسئولي الشركة، حيث تم استعراض تطورات مشروع مدينة نيوم السعودية والفرص التي يتيحها، باعتباره أحد أكبر المشروعات الاقتصادية العالمية العملاقة في إطار رؤية المملكة 2030، وتم التأكيد على حرص مصر على متابعة هذه الفرص وتعزيز تواجد الشركات البترولية المصرية في تنفيذ مشروعات نيوم ، وخاصة في ظل المشاركة الحالية لشركة بتروجت ضمن هذا المشروع العملاق .



وتم خلال المباحثات بحث فرص التعاون الممكنة بين قطاع البترول ونيوم في مشروعات الطاقة، خاصة التكامل في تنفيذ اعمال مشروعات الهيدروجين الأخضر، في ضوء ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات متنوعة وقدرات متميزة.



تم استعراض بعض مجالات التعاون الصناعي و الاستثماري التي يمكن أن تمثل أوجه للتكامل بين الجانبين في اعمال مشروع نيوم مثل الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء المتقدمة المستدامة،وصناعات تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة .



وتناول اللقاء بحث إمكانية التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية ومشروعات نيوم الصناعية لتأمين احتياجات المدينة من المعادن الاستراتيجية.



وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات و دراسة تنفيذ برامج تدريب قصيرة المدى للكوادر المصرية بالتعاون مع شركات نيوم المتخصصة.



وتم الاتفاق علي تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة فرص التعاون ، وفتح آفاق شراكة استراتيجية بين قطاع البترول المصري ومؤسسة نيوم .