محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يؤكد استمرار حملات الرقابة الصحية.. وانطلاق فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

حمايةً للمواطنين.. محافظ بني سويف يؤكد استمرار حملات الرقابة الصحية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والمصانع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، ومتابعة سلامة تداول الأغذية المطروحة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها، حمايةً لصحة المواطنين.

توزيع كراتين مواد غذائية على 650 أسرة بقرى مركز الفشن في بني سويف
تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى ببني سويف، نجحت جمعية الأورمان فى توزيع عدد (650) كرتونة مواد غذائية على 650 اسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقرى كفردرويش وزرابى الحيبة والقضابي بمركز الفشن فى محافظة بني سويف.  
 جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

انطلاق فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالممشى السياحي كورنيش النيل ببني سويف
 نظمت إدارة التعليم المدني التابعة لمديرية الشباب والرياضة في إطار احتفالات محافظة بني سويف بالنسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، وتحت شعار “بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية”، ممثلة في مبادرة "اتحاد بشبابها"، ورشة فنية متميزة للأطفال والشباب، تناولت تشكيل نماذج من النباتات الطبية والعطرية باستخدام عجينة البورسلين، إلى جانب اكتشاف المواهب الفنية من خلال الرسم والتلوين لأنواع متعددة من النباتات، في تجربة تفاعلية جمعت بين الفن والتوعية البيئية، واستهدفت الشباب والفتيات بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

