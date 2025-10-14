انطلاق فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالممشى السياحي كورنيش النيل ببني سويف

نظمت إدارة التعليم المدني التابعة لمديرية الشباب والرياضة في إطار احتفالات محافظة بني سويف بالنسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، وتحت شعار “بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية”، ممثلة في مبادرة "اتحاد بشبابها"، ورشة فنية متميزة للأطفال والشباب، تناولت تشكيل نماذج من النباتات الطبية والعطرية باستخدام عجينة البورسلين، إلى جانب اكتشاف المواهب الفنية من خلال الرسم والتلوين لأنواع متعددة من النباتات، في تجربة تفاعلية جمعت بين الفن والتوعية البيئية، واستهدفت الشباب والفتيات بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبمتابعة من الأستاذ هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ ناصر رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، والأستاذ مجدي حلمي مدير إدارة التعليم المدني، وتنسيق الدكتورة ماريا لوندي المنسق العام لمبادرة "اتحاد بشبابها" بمحافظة بني سويف.

و أكد هشام الجبالي أن وزارة الشباب والرياضة، بقيادة السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي، توفر كل سبل الدعم لنجاح فعاليات المهرجان، الذي يتم تنفيذه برعاية مباشرة من السيد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل نموذجًا للتكامل بين الجهود التنفيذية والمجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر من ديوان عام المحافظة : هند أحمد أمين عام المجلس الاستشاري للمحافظة، وشريف حنفي رئيس اللجنة المشرفة على الممشى، وأعضاء اللجنة المنظمة للفعاليات: مروة هارون، وسارة عاطف، ولمياء جبر، ومحمد بشير، ومصطفى صبحي، إلى جانب المتطوعين من المجلس الاستشاري للشباب، الذين ساهموا في تنظيم الفعاليات والإشراف على الأركان المشاركة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة المتنوعة التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة على مدار أيام المهرجان، وتشمل ورش عمل تعريفية، وعروضًا فنية، ومعارض للمنتجات الطبيعية، بما يعكس التوجه التنموي للمهرجان ويعزز من مكانة بني سويف كمركز وطني للنباتات الطبية والعطرية.

ويُعد مهرجان هذا العام امتدادًا لنجاحات النسخ السابقة، ويؤكد على قدرة المحافظة في تنظيم فعاليات نوعية تبرز هويتها الزراعية والطبية، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة، ودعم سلاسل القيمة المرتبطة بالنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.