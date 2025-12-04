قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

تخطف العين.. أول خريطة عالمية تظهر المريخ كما لم تراه من قبل| إيه الحكاية؟

أمينة الدسوقي

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ استكشاف الكوكب الأحمر، كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن فسيفساء عالمية فريدة تُظهر المريخ بألوانه الحقيقية، كما لو أن الإنسان يشاهده مباشرة من المدار. 

هذا العمل البصري المذهل، الناتج عن أكثر من 20 عاما من التصوير المستمر عبر مهمة Mars Express، ينسف الصورة التقليدية التي حصرت الكوكب في اللون الأحمر الداكن فقط، ويقدم رؤية أكثر واقعية وغنى لسطحه.

وداعا للألوان المعالجة المريخ بصور أقرب للحقيقة

لطالما اعتمدت صور المريخ على ألوان مبالغ فيها أو معالَجة رقميا بهدف إظهار التفاصيل الجيولوجية، خصوصا تلك القادمة من المهمات العلمية التي تضخم درجات الأحمر والبني.

أما الفسيفساء الجديدة، فتعتمد على الأطوال الموجية المرئية فقط، مما يجعلها أقرب ما يمكن إلى المشهد الحقيقي للكوكب كما ستراه العين البشرية عند أول زيارة مأهولة.

وتظهر هذه الصور المريخ كعالم متعدد الطبقات اللونية، مزيج من الرمادي الترابي، والأصفر والبرتقالي و درجات من الأزرق الباهت
وكلها انعكاسات مباشرة لتنوع المعادن والرواسب على سطحه.

كاميرا HRSC بطلة الإنجاز العلمي

يقف خلف هذه الخريطة المبهرة عمل كاميرا HRSC (الكاميرا الستيريو عالية الدقة)، القادرة على التقاط صور متعددة الأطياف وبيانات ثلاثية الأبعاد في الوقت نفسه وبفضل تسعة مستشعرات تعمل بتناغم دقيق، استطاعت الكاميرا تسجيل أرشيف بصري مستمر للكوكب على مدى عقدين.

وخلال هذه الفترة، أعادت المركبة تصوير المناطق نفسها مرارا وتكرارا تحت ظروف إضاءة مختلفة، ما مكن العلماء من دمج الطبقات البصرية بدقة فائقة، وتصحيح تأثيرات الغبار، و معالجة تغير زاوية أشعة الشمس، وتحسين رؤية التفاصيل رغم الضباب الجوي.

تفاصيل جيولوجية تكشف أسرار الكوكب الأحمر

تعرض الخريطة الجديدة ثروة من المعلومات العلمية، حيث تظهر بوضوح، مناطق داكنة تشير إلى تدفقات حمم بركانية قديمة و سهول بركانية تمتد لآلاف الكيلومترات، و رواسب كبريتات وطين غني بالحديد تمثل أدلة مهمة على وجود المياه قديمًا.

كما تعكس الألوان الفاتحة (الأصفر والأخضر الباهت) مناطق يُرجح أنها كانت رطبة وربما صالحة للحياة في الماضي.

وتمنح هذه الصور رؤية أوضح لعدد من أبرز معالم المريخ، مثل وادي Valles Marineris و حوض Hellas و الهضاب البركانية في منطقة Tharsis Montes.

وهو ما يساعد العلماء في تفسير التاريخ التكتوني للكوكب ومسار تطوره المناخي.

أداة علمية للمستقبل وليست مجرد مشهد رائع

لا تمثل هذه الفسيفساء الجمالية مجرد صورة خلابة، بل تُعد مرجعًا علميًا مهمًا يربط البيانات البصرية بالمعلومات الطيفية التي توفرها أدوات أخرى مثل مطياف OMEGA، ما يمهد لمرحلة جديدة من فهم جيولوجيا الكوكب وتاريخه المائي.

وجه المريخ الحقيقي يظهر 

بعد 20 عاما من العمل المتواصل، تقدم مهمة Mars Express اليوم أوضح وأدق صورة لملامح المريخ الحقيقية، صورة ستغير الطريقة التي تنظر بها البشرية إلى جارها الكوكبي الغامض، وتفتح الباب أمام اكتشافات أوسع في السنوات المقبلة.

الكوكب الأحمر وكالة الفضاء الأوروبية المريخ صور المريخ الفسيفساء الجديدة كاميرا HRSC

