قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

رصد تاريخي قرب المريخ.. توثيق مرور المذنب البينجمي النادر .. ما علاقته بالنظام الشمسي؟

أمينة الدسوقي

في إنجاز علمي غير مسبوق، تمكن المسبار الصيني "تيانوين-1" من توثيق مرور المذنب البينجمي النادر "3I/ATLAS" بالقرب من كوكب المريخ، في أول رصد من نوعه في تاريخ استكشاف الفضاء.

ويعد هذا الحدث خطوة مهمة في مسيرة الصين لتعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة في دراسة الفضاء العميق.

 المسبار الصيني يوثق مرور مذنب بينجمي نادر

بعد المذنب "3I/ATLAS" ثالث جرم سماوي مؤكد يأتي من خارج النظام الشمسي، بعد "أومواموا" الذي تم اكتشافه عام 2017، و"بوريسوف" الذي رصد عام 2019.

 وقد أثار المذنب الجديد اهتمام وكالات الفضاء العالمية التي سارعت إلى توجيه أجهزتها الفضائية لدراسته ومتابعة مساره الفريد.

تفاصيل الرصد والمهمة الصينية

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن المسبار "تيانوين-1" التقط الصور خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الماضي باستخدام كاميرته عالية الدقة "HiRIC"، والتي تشبه كاميرا "HiRISE" التابعة لوكالة "ناسا"، لكن بدقة أقل قليلاً.

ورغم صعوبة المهمة، نجح الفريق الصيني في تتبع المذنب الذي يتحرك بسرعة 58 كيلومتراً في الثانية ويبعد نحو 29 مليون كيلومتر عن المريخ، بينما لا يتجاوز قطره 5.6 كيلومترات.

وقد تطلبت العملية تحويل المسبار مؤقتاً من مهمته الأساسية في دراسة سطح الكوكب الأحمر إلى مهمة دقيقة لرصد جرم خافت وسريع الحركة.

صور تكشف أسرار المذنب

أظهرت الصور التي أرسلتها الكاميرا الصينية بوضوح النواة والغلاف الغازي للمذنب، الممتد لآلاف الكيلومترات، ما أتاح للعلماء الحصول على بيانات فريدة حول تركيبه وسلوكه أثناء مروره قرب المريخ.

وتؤكد هذه النتائج نجاح الصين في توسيع قدراتها في مجال استكشاف الفضاء العميق، ومساهمتها في دراسة الأجرام القادمة من خارج النظام الشمسي، وهو مجال علمي حديث يفتح الباب أمام فهم أعمق لتكوين الكون وأصوله.

المسبار الصيني المريخ المسبار الصيني تيانوين 1 كوكب المريخ المسبار

