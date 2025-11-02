قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
السيطرة على حريق بباخرة راسية في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترند عالمي للمتحف المصري الكبير.. ملايين التغريدات تغزو الفضاء الرقمي وتشعل السوشيال ميديا

ترند عالمي للمتحف المصري الكبير.. ملايين التغريدات تشعل السوشيال ميديا
ترند عالمي للمتحف المصري الكبير.. ملايين التغريدات تشعل السوشيال ميديا
إسراء عبدالمطلب

لم تمر ساعات على افتتاح المتحف المصري الكبير حتى اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي من القاهرة إلى أقصى الأرض، بملايين التغريدات ومقاطع الفيديو والهاشتاجات التي تصدرت الترند العالمي، وجعلت اسم المتحف يتردد بلغات العالم أجمع، وكأن الحضارة المصرية قررت أن تغزو الفضاء الرقمي بعد أن أبهرت البشرية على أرض الواقع.

الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري يتصدر الترند

تصدرت هاشتاجات “#المتحف_المصري_الكبير” و"#GrandEgyptianMuseum" و"#هدية_مصر_للعالم" و"#مصر_بتفرح" قوائم الترند على مختلف المنصات منذ لحظة الافتتاح وحتى صباح الأحد، حيث تفاعل الملايين مع مشاهد البهو العظيم وإطلالة رمسيس الثاني الشامخة، وسط إعجاب واسع بالحفل الذي مزج بين الموسيقى والضوء والتاريخ.

على منصة "إكس"، غمرت التغريدات حفل الافتتاح بعبارات فخر ودعوات لزيارة المتحف اعتبارًا من 4 نوفمبر، بينما تحولت "إنستجرام" و"تيك توك" و"يوتيوب" إلى ساحات لعرض مقاطع مذهلة من الحدث، شارك فيها مؤثرون عالميون أبرزوا عبقرية التصميم وروعة التنظيم.

ويعود تصدر المتحف لقوائم الترند إلى الحملة الرقمية الذكية التي سبقت الافتتاح، حيث بثت مصر صورًا تشويقية ومقاطع بتقنيات الواقع المعزز جذبت الأنظار عالميًا، ثم أطلقت سيلًا من المواد البصرية عالية الجودة التي أغرقت الإنترنت لحظة الافتتاح، لتجعل من كل مشهد مادة قابلة للمشاركة والإعجاب.

اللافت أن التفاعل لم يقتصر على التاريخ والآثار، بل امتد إلى لغة الجيل الرقمي، فامتلأت المنصات بـ"ميمز" مرحة ومقاطع موسيقية عصرية مستوحاة من النغمات الفرعونية، لتتحول رموز الحضارة المصرية القديمة مثل توت عنخ آمون ونفرتيتي إلى أيقونات رقمية جديدة تعيش في ذاكرة الإنترنت.

وهكذا، أثبت المتحف المصري الكبير أنه لم يعد مجرد صرح أثري يحتضن كنوز الماضي، بل أصبح قصة نجاح رقمية تروي للعالم كيف يمكن للحضارة المصرية أن تعبر الزمن وتصل إلى كل شاشة في العالم، مؤكدة أن مصر لا تكتفي بصنع التاريخ، بل تجيد أيضًا روايته للعالم بلغته الحديثة.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

افتتاح حفل المتحف المصري الكبير

مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مرموش

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بورنموث.. موقف عمر مرموش

يوسف عمرو

مينا ماهر يشيد بأداء يوسف عمرو نجم الزمالك للناشئين لكرة اليد

كرة اليد

أسامة حسن يشيد بـ منتخب مصر للناشئين لكرة اليد

بالصور

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد