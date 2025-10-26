في سابقة هي الأولى من نوعها .. بروتوكول تعاون بين مكتبات مصر العامة ووكالة الفضاء المصرية

وقّعت مكتبة مصر العامة الرئيسية، وصندوق مكتبات مصر العامة، بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة الفضاء المصرية، لتكون بذلك أول مكتبة مصرية وعربية تعقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة وطنية متخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ووقع السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ممثلا عن الصندوق، والدكتورة رانيا شرعان مديرة المكتبة، ممثلة عن المكتبة، والدكتور المهندس ماجد إسماعيل – الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ممثلا عن الوكالة، وذلك في إطار دورها الريادي كمؤسسة ثقافية وطنية رائدة في نشر المعرفة ودعم الابتكار، في خطوة غير مسبوقة على مستوى المكتبات المصرية والعربية.



يأتي هذا التعاون التاريخي ليؤكد مكانة مكتبة مصر العامة كمركز إشعاع ثقافي ومعرفي متكامل، يجمع بين التراث الإنساني العريق والعلوم الحديثة، ويسهم في نشر الثقافة العلمية بين مختلف فئات المجتمع، وبخاصة النشء والشباب، في إطار رؤية وطنية تسعى إلى تحفيز الإبداع وبناء جيل واعٍ بعلوم المستقبل.

ويُعد هذا البروتوكول خطوة نوعية تعزز من موقع المكتبة كمنصة بحثية ومعرفية متقدمة، تحتضن مبادرات التعليم والتدريب في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة.

يأتي توقيع هذا التعاون لصندوق مكتبات مصر العامة الذي يقود منظومة وطنية متكاملة تعمل على تطوير المكتبات كمراكز للتنوير المجتمعي والابتكار الثقافي، وتؤكد من خلال هذه الشراكة الجديدة ريادتها على مستوى الوطن العربي، ورسالتها في جعل المعرفة والعلوم الحديثة في متناول جميع أفراد المجتمع.



حضر توقيع البروتوكول، الدكتور أحمد أمان منسق عام المكتبات الإقليمية، وايمان حلمي مدير المكتب الفني، وتامر علي رئيس قسم التدريب ومنسق التعاون والمسئول عن إدارة العقد بين المكتبة الرئيسية ووكالة الفضاء المصرية.