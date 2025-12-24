من خلف القضبان.. سجناء المغرب يحتفلون بأمم إفريقيا على طريقتهم الخاصة

أشعلت كأس أمم أفريقيا لكرة القدم حماس الجميع حتى أن نزلاء السجون في المغرب سيشاركون في بطولة مصغرة تضم 150 نزيلا من 15 جنسية أفريقية بناء على مبادرة أطلقتها المصلحة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في البلاد على هامش البطولة القارية التي يستضيفها المغرب حاليا.



وستقام البطولة غدًا الخميس بالسجن المحلي في تامسنا قرب الرباط في أجواء احتفالية تعكس قيم الرياضة والانتماء الأفريقي المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصلحة السجون قولها إن المبادرة لا تقتصر على المباريات "إذ تشمل عرض لقاءات كأس أمم أفريقيا داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب ورش تحليلية وتفاعلية مع لاعبين سابقين وصحفيين رياضيين، وأنشطة ثقافية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة".

كما ستحتضن سجون في مراكش وطنجة وفاس والدار البيضاء وأغادير مباريات بالتنسيق مع أندية محلية في "إطار رؤية تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي للسجون، وإشراك النزلاء في الدينامية الوطنية والقارية".

وأكدت المصلحة أن هذه المبادرة تكرس "التزامها الراسخ بإشراك نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية ضمن الدينامية الوطنية والقارية، وتمكينهم من الانخراط الإيجابي في مختلف التظاهرات والمحطات الوطنية والقارية بما يخدم أهداف التأهيل وإعادة الإدماج وبما يكرس انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها الخارجي".

وتقام كأس أمم أفريقيا في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير.