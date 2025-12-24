الغندور يكشف عن ازمة تواجه المنتخب في أمم إفريقيا بالمغرب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن ازمة تواجة المنتخبات في بطولة امم أفريقيا

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : كل حاجة حلوة في المغرب و لكن الأمطار غزيرة جدا و مستمرة طوال اليوم و اثناء معظم المباريات وفي وقت كتابة هذا البوست الأمطار مستمرة دون توقف ".



وتحمل مواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا الرقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين، سواء الرسمية أو الودية، والرابعة لهما تحديدًا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ورغم ثقل اسم منتخب مصر قارّيًا، فإن لغة الأرقام لا تصب في صالحه أمام جنوب إفريقيا.

التقى المنتخبان في 12 مواجهة سابقة، لم يحقق خلالها الفراعنة سوى 4 انتصارات فقط، مقابل 7 هزائم وتعادل وحيد، ما يعكس تفوقًا واضحًا لمنتخب "بافانا بافانا" في المواجهات المباشرة.

شهدت مواجهات مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية محطات لا تُنسى.. البداية كانت في نسخة 1996 بجنوب إفريقيا، ضمن دور المجموعات، حين حقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا بهدف دون رد.