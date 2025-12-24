كواسي أبياه: منتخب السودان مستعد لخوض منافسات أمم أفريقيا 2025

أكد المدير الفني للمنتخب السوداني كواسي أبياه، أن فريقه مستعد لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، وسط أجواء إيجابية.

وأشار أبياه، في تصريح اليوم "الأربعاء"، إلى أن التحضيرات في المغرب للشروع في المنافسة، تسير على أكمل وجه.

وتحدث، أبياه عن ثقة المنتخب السوداني فى تجاوز دور المجموعات بالبطولة، موجّها رسالة واضحة للمشجعين لدعم اللاعبين خلال المنافسة.

وأضاف: "وصلنا بخير من قطر بعد خوض نهائيات كأس العرب 2025 "فيفا"، وجدنا الأجواء رائعة في المغرب، الفندق جيد وكل شيء جيد، ونفس الشيء بالنسبة للتنقل والإقامة، كل شيء رائع".

وتابع: "يتواجد منتخب السودان في المجموعة الخامسة مع منتخبات الجزائر، غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو، هذه مجموعة قوية وكل المنتخبات قيها قوية جدا، السودان أيضا هو منتخب جيد، وواثق أننا سنتجاوز دور المجموعات في هذه البطولة.. كل السودانيين يحثون اللاعبين على الاستمتاع ويجب على هذا المنتخب أن يكافح ويبذل قصارى جهده ليجعل الشعب سعيدا".

وأردف أبياه: "البطولة قوية جدا ويجب أن نكافح، نكافح ونكافح خلال مباراتنا، ونعمل على تجهيز المنتخب نفسيا وجسديا".