ترامب يقترح خفض معايير بايدن لاقتصاد الوقود لتسهيل بيع سيارات البنزين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء معايير كفاءة الوقود للسيارات والشاحنات التي وضعتها إدارة سلفه جو بايدن، ما يسهل على شركات صناعة السيارات بيع المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي.



وقال ترامب، من المكتب البيضاوي، اليوم الخميس، إن إدارته تتخذ خطوة تاريخية لتقليل التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، وحماية وظائف صناعة السيارات الأمريكية، وجعل شراء السيارة أكثر قدرة على التحمل للعديد من العائلات الأمريكية، وأيضًا أكثر أمانًا، وفقا لما نقلته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.



ووصف ترامب معايير كفاءة الوقود التابعة لبايدن بأنها مرهقة ومكلفة، مضيفًا أنعا فرضت ضغوطًا هائلة على أسعار السيارات، بالإضافة إلى مطالبات غير واقعية للسيارات الكهربائية.



وأشار البيت الأبيض في منشور على منصة X (إكس) للتواصل الاجتماعي إلى أن معايير بايدن لكفاءة الوقود كانت ترفع تكلفة السيارة الجديدة بمقدار 1000 دولار، وأن ترامب بذلك يقوم بما وصفته "إعادة ضبط"، موفرًا للأمريكيين 109 مليارات دولار.



وتنظم معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات، التي تم تشريعها عام 1975، المسافة التي يجب أن تقطعها السيارات لكل جالون وقود. ومن المتوقع أن تقترح الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة تخفيض متطلبات كفاءة الوقود للأعوام الطرازية 2022 إلى 2031، وهو ما سيؤدي إلى توفير 109 مليارات دولار للأمريكيين، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض في حديث مع الصحيفة.



وأضاف المسئول أن معايير بايدن كانت ستجبر على تحول واسع نحو السيارات الكهربائية وهو ما لم يطلبه المستهلكون الأمريكيون، مع زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة.