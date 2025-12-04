قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يقترح خفض معايير بايدن لاقتصاد الوقود لتسهيل بيع سيارات البنزين

ترامب
ترامب
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء معايير كفاءة الوقود للسيارات والشاحنات التي وضعتها إدارة سلفه جو بايدن، ما يسهل على شركات صناعة السيارات بيع المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي.


وقال ترامب، من المكتب البيضاوي، اليوم الخميس، إن إدارته تتخذ خطوة تاريخية لتقليل التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، وحماية وظائف صناعة السيارات الأمريكية، وجعل شراء السيارة أكثر قدرة على التحمل للعديد من العائلات الأمريكية، وأيضًا أكثر أمانًا، وفقا لما نقلته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.


ووصف ترامب معايير كفاءة الوقود التابعة لبايدن بأنها مرهقة ومكلفة، مضيفًا أنعا فرضت ضغوطًا هائلة على أسعار السيارات، بالإضافة إلى مطالبات غير واقعية للسيارات الكهربائية.


وأشار البيت الأبيض في منشور على منصة X (إكس) للتواصل الاجتماعي إلى أن معايير بايدن لكفاءة الوقود كانت ترفع تكلفة السيارة الجديدة بمقدار 1000 دولار، وأن ترامب بذلك يقوم بما وصفته "إعادة ضبط"، موفرًا للأمريكيين 109 مليارات دولار.


وتنظم معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات، التي تم تشريعها عام 1975، المسافة التي يجب أن تقطعها السيارات لكل جالون وقود. ومن المتوقع أن تقترح الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة تخفيض متطلبات كفاءة الوقود للأعوام الطرازية 2022 إلى 2031، وهو ما سيؤدي إلى توفير 109 مليارات دولار للأمريكيين، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض في حديث مع الصحيفة.


وأضاف المسئول أن معايير بايدن كانت ستجبر على تحول واسع نحو السيارات الكهربائية وهو ما لم يطلبه المستهلكون الأمريكيون، مع زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معايير كفاءة الوقود للسيارات شركات صناعة السيارات تقليل التكاليف على المستهلكين الأمريكيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

الكابوتشا

ماذا يحدث عند تناول الكابوتشا؟

مكرونة فرن

طريقة عمل مكرونة فرن بالفراخ والمشروم

يوسف محمد

وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

بالصور

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد